Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 13:07
Harran Üniversitesi Konusu Neden Sürekli Siliniyor?

Forum yöneticileri 2 kere konu açtım niye siliyorsunuz? Hata varsa söyleyin düzeltelim yada siz düzeltin. Silmek Nedir?

2 gün önce açtığım konu ve bugün açtığım ikinci konu da silindi. Anlamadım sebebini.

Biraz önce forumda gezerken Harran Üniversitesi'nin promosyon ihalesi ile ilgili bir şeyler gördüm. Adamlar 3300 küsür personel için 3 yıllık 220,000 TL altını kabul etmeyiz teklifler bu miktardan başlayacak diye şartnameye yazmışlar. Merak edip araştırdım ve 2022 yılında yaklaşık aynı personel sayısı ile aynı üniversite 37,250 TL'ye ihaleyi İş Bankasına vermiş. Şimdi bu durumda bizim kaç almamız lazım? Adalet Bakanlığı ihalesi rekor dendi adamlar bizi katlamış. Ben Harranlı değilem maalesef :D

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