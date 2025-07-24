Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 13:23
Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesinde Harran Üniversite'sini Örnek Almalı!

Biraz önce forumda gezerken Harran Üniversitesi'nin promosyon ihalesi ile ilgili bir şeyler gördüm. Adamlar 3300 küsür personel için 3 yıllık 220,000 TL altını kabul etmeyiz teklifler bu miktardan başlayacak diye şartnameye yazmışlar. Merak edip araştırdım ve 2022 yılında yaklaşık aynı personel sayısı ile aynı üniversite 37,250 TL'ye ihaleyi İş Bankasına vermiş. Şimdi bu durumda bizim kaç almamız lazım? Adalet Bakanlığı ihalesi rekor dendi adamlar bizi katlamış. Ben Harranlı değilem maalesef :D

Bu da şartname linki adamlar harbiden yazmışlar https://web2.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/20252028-yili-bankapromosyonihalesartnamesison-hali-9f066440-2e33-4dfc-9f6e-e66599934d0e.pdf


Son5yil
Şef
24 Temmuz 2025 13:24

Sadece Adalet Bakanlığı değil tüm kamu kurumları promosyon şartnamesini daha seffaf hale gitrimeli. Misal ortalama maaşın minimum 3 katı şeklinde temel bir kriter üzerinden hareket edilmeli.


McScriptS
Aday Memur
24 Temmuz 2025 13:27

İyi de karşılaştırdığınız kurum bir vakıf üniversitesi. Yani YÖK'e bağlı. Ve onların yöneticileri de YÖK'e bağlı olduğundan böyle şeffaf bir şartname hazırlamayı doğru bulabiliyorlar. Bizde ise Adalet Bakanlığı ve sendika temsilcileri promosyon sürecini yönettiğinden önceden şartname açıklanmıyor. Herşey kapalı kapılar ardında yapılıp oldu bittiye getiriliyor.

Son5yil, 7 dk. önce

Sadece Adalet Bakanlığı değil tüm kamu kurumları promosyon şartnamesini daha seffaf hale gitrimeli. Misal ortalama maaşın minimum 3 katı şeklinde temel bir kriter üzerinden hareket edilmeli.

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