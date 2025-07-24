KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 13:47
2025/1 İle SGK icra memurluğuna atananlar

Herkese hayırlı olsun

SGK'da icra memuruydum. Bana özelden yazarsanız sizi whatsapp grubuna alırım


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Temmuz 2025 13:49

hukukçuların bittiği yerden itibaren puanlar birden düşüyor

2025/1 KPSS Robotu - Memurlar.Net

Toplam 1 mesaj

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