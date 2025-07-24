Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 13:48
Harran üni. promosyon hakkında

memurlar.net kime hizmet ediyorsun ? az önce bir arkadaş

serzenişte bulunmuştu. Harran üniversitesi promosyon yazılarım sebepsiz

siliiyor diye. sayfayı yeniledim yine silinmiş. Bunu sizin haber

yapmanız gerekirken, duyulmasına bile engel oluyorsunuz. Samimi olarak

soruyorum gerçek sebebi nedir ? Bunun bilinmesinde size dokunan nedir ?


DevletinAmelesii
Aday Memur
24 Temmuz 2025 14:07

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