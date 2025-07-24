Ankara Karapürçek de kiralık daire arıyorum

Merhabalar Memurum, evliyim Ankara Karapürçek mahallesinde SAHİBİNDEN kiralık daire bakıyorum .KİRA ÖDENMESİ NOKTASINDA SİZİ ÜZMEM... 3+1 veya 4+1 ara katta Yeni yapı bakıyorum.. (Lütfen şu olsa bu olsa farklı lokasyon farklı daire gibi alternatif teklif etmeyelim sizde bizde gereksiz meşgul olmayalım) Numaram 5317919903

Merhabalar Memurum, evliyim Ankara Karapürçek mahallesinde SAHİBİNDEN kiralık daire bakıyorum .KİRA ÖDENMESİ NOKTASINDA SİZİ ÜZMEM... 3+1 veya 4+1 ara katta Yeni yapı bakıyorum.. (Lütfen şu olsa bu olsa farklı lokasyon farklı daire gibi alternatif teklif etmeyelim sizde bizde gereksiz meşgul olmayalım) Numaram 5317919903