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Editörler : supporters.


24 Temmuz 2025 14:21
Ankara Karapürçek de kiralık daire bakıyorum
Merhabalar Memurum, evliyim Ankara Karapürçek mahallesinde SAHİBİNDEN kiralık daire bakıyorum .KİRA ÖDENMESİ NOKTASINDA SİZİ ÜZMEM... 3+1 veya 4+1 ara katta Yeni yapı bakıyorum.. (Lütfen şu olsa bu olsa farklı lokasyon farklı daire gibi alternatif teklif etmeyelim sizde bizde gereksiz meşgul olmayalım) Numaram 5317919903

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