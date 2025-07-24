Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 14:50
Memurken Zorunlu Staj

Merhaba;

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da üniversite okuyorum.

Okuduğum bölümün 30 gün staj zorunluluğu var. Çalıştığım kurum biz sana yazı veririz üniversiteye götürürsün staj zorunluluğunu kaldırırlar dedi ancak okuduğum bölüm sağlık ile ilgili olduğu için ben uygulamada da eğitim almak istediğimden staj yapmak istiyorum.

Acaba benzer bir durum yaşayan oldu mu? 4C li çalışırken 30 gün 4A sigortam yatarsa sorun yaşar mıyım? Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim çünkü bulunduğum birimde insan kaynakları pek bilgi veremedi...

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