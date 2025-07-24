Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2025 14:56
MEB Okullara Afetle Mücadele Dersi Koymalı

Afetler çeşitlenerek artıyor ve mağduriyetler de artıyor. Yangınlar, depremler, seller vs. maddi ve manevi kayıplar, travmalar çoğalıyor. MEB acilen ilk, orta ve lise kademelerinde seviyeye uygun afetle mücadele dersleri koymalıdır. Gençler bilinçlenmelidir.


feridun74
Şef
24 Temmuz 2025 14:57

Bu ciddi bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Hatta üniversitelerde de gönüllülük esasıyla bu amaçlı eğitimler verilmeli, topluluklar kurulmalıdır.

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