Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


24 Temmuz 2025 15:08
İCRA KONUSU FİKİR DESTEĞİ
Herkese iyi günler akıl yardımına ihtiyacım var. icrada 2 dosyam var toplam 200 civarı. birinden 18 bin kesiliyor ikisi toplamda 18 20 ay sürecek muhtemelen şimdi 24 ay kredi çekip icrayı kapatıp 18 bin taksit ödemek mi mantıklı yoksa kesilmesi mi sizce ?

ALTARİN OĞLU
Şef
24 Temmuz 2025 15:38
bak hemen altinda icralik polisler basligi var. ordakiler bilir cogu seyi. yeni baslik acmanin sana faydasi olmaz.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 202548 ay yapılandırma ve promosyon konusuEmekli Emniyet Mensupları Mağdur3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfenPolis okulu dönem sonu mezun olamama.aldınız mı zammıMaaş farki

Sözlük

Çay Ruhun Gıdasıdır 2 günün filmi 2 zenginlerin mutsuz olması 1 o gün bugündür 1 höşmerim 1 mutluluk veren kokular 1 hanım köylü 2 sevdaya dahil olan durumlar 1 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'Kanser tedavisi gören Haci öğretmen yaşamını yitirdiRTÜK'ten 15 Temmuz'u hedef alan TELE1'e ağır yaptırımŞehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamışFaiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.