Lütfen yardım edin

Ben 2023 yılında sözleşmeli destek personeli olarak atandım. Atananlar içinde en ufak bir dayanışma yok. Tabiri caizse adamını bulan iyi yerlere geçti, beni sıkıntılı işçilerle çalıştırdılar. Adamlar yüzüme bile söylemekten gocunmadılar "biz sizi bekliyoduk zaten", "benim yanıma gonderdiyse şef o zaman ben ne dersem yapacaksın diyip kendi işini yaptırmalar" "bu kurumun tüm pisliğini biz çektik siz hazıra kondunuz" ne alaka bu denilenler hiç anlam veremedim ama bayağı saçmalıkları var. Hatta dayısı bayağı yetkili masadaki bir işçinin fiziksel saldırısına da uğradım, sözleşmeli olmam hasebiyle de karşılık vermedim kicboxer olsam da. Müdürüm tarafından da en üst makama dilekçe yazmam söylendi ben de yazdım, ceza aldım silsile izlemediğimden. Bu müdürün bir oyunuydu kesinlikle ve müdür zaten öyle hissediyorum ki isçilerden yana. Bayağı işçi masa başı çalışıyor. Cimer yazımda bunu da belirttim hepsi bana düşman kesildi. 3 tane şef sorumluymuş müdürün söylediğine göre o 3 ü de ofiste şef ve işci ( khklı personel). Bu arada cimer e 2 kez yazdım ikisinde de ceza aldım müdürüm tarafından en son kınama cezası aldım. Şimdi de çay ocağında 2.kattan en alt kata çay veriyorum. Oradaki memurlardan da köpek muamelesi goruyorum ama katlanıyorum sabrediyorum artık. Ama sabrım taşmak üzere. Bu arada bu kurumda yedekten gelen benle aynı kadro bir kızı şef yaptılar 3 ay önce. Ben artık katlanamıyorum. Cimer e şikayet ediyorum tüm destek dairesi duyuyor sadece cimer sorumlusu bilmesi gerekirken. İlk başlar bayağı mobing vardı, taşıma yaparken sorumsuzca, iş güvenliği ihlal edilerek yaptiriliyorduk. Mesela bir gün benim bacağıma masa düştü taşıma esnasında ve revire gittiğimde sağ olsun doktor hanım ilgilendi direkt şube müdürümü aradı, röntgen cektirmeye gideceğim dedim. " Evde oldu de yoksa seni .... Yere sürerim" dedi. Harbiden Allah belasını versin bunların. Şimdi de yıldırma politikası mıdır anlamadım, ben oturdugum yeri değiştirdim, sabah işçi servisi geçmiyor deniyor. Yeri soylemek istemiyorum fakat o ilin en merkezin de merkezi bir konumda oturuyorum. Garajlar amiri de işçi. 1 sene gibi süre yemekhaneye verilmiştim, orada da aşırı angarya işler vardı ve orada çalışan 2 işçi kadının ağır iftirasina uğradım.Cimer şikayetimde orada olanları eksiksiz ve doğru bir şekilde yazdım. Ondan sonra yemekhane tüm hepsi de duymuş. Bir gün gittiğimde aşçı soguk ve eksik yemek verdi. Böyle böyle aşırı derin olaylar oldu. Lütfen yardim edin ne olacaksa olsun artık kurumu şikayet edeceğim tekrar