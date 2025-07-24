Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2025 16:06
Yks'de çöküş!!?

Yks'deki çöküş devam ediyor, bu yıl 400'ü aşabilen öğrenci sayısı 41.000'e düştü. Üniversite artık sınavı pek bir şey ifade etmiyor, iş garantisi için sadece %5'e girmek gerekiyor, eğitim gitgide kötüleşiyor, seviye günbegün düşüyor!!? Öğrenciler okulu vakit geçirecek ve sosyalleşecek bir yer olarak görüyor, eğitim öğretim derdi yok... %5'e giremiyorsan okumanın hiçbir anlamı kalmıyor, bu manada meslek liseleri revaçta olmaya başladı, okurken iş deneyimi ve iş sahibi olmanın yolu açılıyor.


thmus79
Memur
24 Temmuz 2025 16:56

Okulun modern tanımı da bu oldu. Hayata hazırlıyor. İşe değil.

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