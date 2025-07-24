Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Temmuz 2025 16:19
Çağrı Merkezi Personeli Eş durumunu bilen kimse yok mu?

Çağrı merkezi hizmetleri mezunuyum türkiyede sıralamam 21.

Eşim kadrolu hemşire. Beni eş durumundan 4 sene sonra çekebiliyormuş. Bu ne kadar doğru bilgi? İçişleri bk personel müdürlüğünü aradım. Böyle bilgi verdiler. İyide eş durumu hakkı bir memurun elinden nasıl alınabilir? Sadece can tehlikesi ve sağlıkta gönderiyorlarmış. Öyle şey mi olur? Acaba bu memur mu yanlış biliyor? Sayın cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etmesine rağmen bu ne kadar doğru?

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