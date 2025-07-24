KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 16:38
Ocak 2026 en düşük memur maaşı kaç olur?
Yeni yılda en en düşük memur maaşı kaç olur?

kreatin
Memur
24 Temmuz 2025 16:44
60a dayanır gibi en az 58 olur

trabzonlucansu
Aday Memur
24 Temmuz 2025 16:47
toplu sözleşme falan derken 65 olmaz mı?
kreatin, 1 saat önce
60a dayanır gibi en az 58 olur

ticaretci49
24 Temmuz 2025 17:14

657 altmış olursa KİT 75 olur.

kreatin, 1 saat önce
60a dayanır gibi en az 58 olur

the back of furkan
Şube Müdürü
24 Temmuz 2025 17:17

daha enflasyon verileri ve toplu sözleşme açıklanmadı. ama bugünki faiz indirimi ve işçilerin %24 teklifine bakılırsa %15 filan olabilir. o da bir kit memuru için 70 filan ediyor. 657 58k olur. bundan tahmin. yatırım tavsiyesi değildir.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ataması En Kolay Mühendislik Hangisi?2025/1 açıklandıKimya Mühendisliği Mezunları Var mı?Tüm Mühendisler İİBF AÖF'yeOrtaöğretim kpss puanı olmak ve Lisans mezunu olmakSınavsız 2. üniversite kayıtları başlıyorKarayolları genel müdürlüğüAdli Tıp Kurumu AlımlarıTercihler bitti 4001'ciler hangi kadroları yazdınız gelin bakalımDüz memurlukta yaş sınırı ne?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 sevdaya dahil olan durumlar 1 evlilik teklifini bayanın yapması 3 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 2 o gün bugündür 1 hanım köylü 2 aynı şarkıyı dinlemek 1 çok beklersin 2 destan yazmak 1 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

Bakan Tunç: Savunmanın yapılacağı yerler meydanlar değil, mahkemelerdirYargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin kararı bozdu'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenlerDolar günü düşüşle tamamladıUzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.