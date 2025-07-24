Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


24 Temmuz 2025 16:42
Eş yardımı veriliyorsa, çalışan annelere neden talep yok?

47 bin liraya çalışan bir bayan 15 bin kreş parası verdiği gibi yeni yapılması beklenen 11 bin zammı da almayacak çalışmasa 26 bin ek getirisi olacak, çalışsa maaşı 20 bin gibi bişey olacak sendikalar kör mü oldu? Çalışmak suçmu

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