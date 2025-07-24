Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 17:05
8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri

Talepleri genel olarak inceledik ve geçen yıllara nazaran Devletimize ekonomik yük getirmeyecek yıllık izin süreleri ve ücretli mazeret izinlerinin artırılması gibi güzel ve haklı taleplerin yer bulmuş olmasına çok sevindik. Değerli yetkili sendikanın yetkililerine sendika üyesi olsun olmasın talebinin teklifte yer alması için hayatından zaman harcayan kamu görevlileri ve emekçilerine teşekkürler.... MADDE 157 - HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ (1) 2025 Aile Yılı kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesindeki ?40 saat? ibaresi, aile yardımına müstahak çocuğu olan kamu görevlileri için ?32 saat? olarak uygulanır. Çocuğu olan kamu görevlileri, 8 saatlik süresini hangi saatler arasında ve nasıl kullanacağını kendi belirler........MADDE 146 - SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YER DEĞİŞİKLİĞİ (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının 4 üncü paragrafı ve ilgili personel mevzuat hükümleri uyarınca memur kadrolarına geçirilmek için aranan üç yıllık süre şartı bir yıl olarak uygulanır... Sözleşmeli personele 1 yılı doldurmuş olması halinde kadroya geçmenin önünü açan bu teklifin hazırlanmasında ve hayata geçmesinde katkı sunacak tüm paydaşlara en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun dışında çok güzel gönül alıcı talepler var. İsteyenin bir yüzü kara deyip istiyoruz vermeyen kendi kaybeder... Tebrikler

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