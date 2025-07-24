Sözleşmeli personelim, DHMİ düz memur için tekrar çalışmak istiyorum. Değer mi?

Şu an sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum daha 1.yilim ancak doldu. İktisat mezunuyum sanırım DHMİ de sadece düz memur olabiliyorum. Sınava tekrar çalışmaya değer mi sizce? yardımcı olursanız çok sevinirim

Şu an sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum daha 1.yilim ancak doldu. İktisat mezunuyum sanırım DHMİ de sadece düz memur olabiliyorum. Sınava tekrar çalışmaya değer mi sizce? yardımcı olursanız çok sevinirim