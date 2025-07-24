KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 17:59
TEDAŞ MÜHENDİS

Tedaşta çalışan mühendis varmı imkanları nasıl yeni atanmış bi mühendis ne kadar maaş alıyor acaba ve daha sonrası için tayin işi zor mu?


muhendisee
Aday Memur
24 Temmuz 2025 18:22

+


Batuhan.Cetin
Aday Memur
24 Temmuz 2025 18:26

Kit olduğu için mühendis maaşları 657dekilere göre bir tık daha fazla. 6 ay sonra deneme süreniz bitiyor, sözleşmeniz yenileniyor ve amirinizin verdiği puana göre %8e kadar maaşınıza artış oluyor. Maaşa ek olarak enerji altında çalıştığımız günler için yüksek gerilim tazminatı ve üç ayda bir aldığımız(maksimum 20 gün için) arazi tazminatı var. Araziye görevli gittiğiniz günlerde merkez ilçelerin dışıdaysa vakit geçirme süresine göre değişen harcırah var. İmkanlarından kastınız lojman filansa eğer Konya için lojman yok ama diğer illeri bilmiyorum. Tayin işini ise hiç bilmiyorum.


H-Mühendis
Aday Memur
24 Temmuz 2025 18:40

yani aşağı yukarı ne alıyor hiç sayı vermemişsiniz

Batuhan.Cetin, 2 saat önce

Kit olduğu için mühendis maaşları 657dekilere göre bir tık daha fazla. 6 ay sonra deneme süreniz bitiyor, sözleşmeniz yenileniyor ve amirinizin verdiği puana göre %8e kadar maaşınıza artış oluyor. Maaşa ek olarak enerji altında çalıştığımız günler için yüksek gerilim tazminatı ve üç ayda bir aldığımız(maksimum 20 gün için) arazi tazminatı var. Araziye görevli gittiğiniz günlerde merkez ilçelerin dışıdaysa vakit geçirme süresine göre değişen harcırah var. İmkanlarından kastınız lojman filansa eğer Konya için lojman yok ama diğer illeri bilmiyorum. Tayin işini ise hiç bilmiyorum.

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