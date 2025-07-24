KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 20:11
Hareket memurluğuna renk körlüğü engel olur mu?

Genel sağlık taramasında ishihara testinin zorunlu olduğu yazıyor ancak geçmem mümkün değil göreve başlama ihtimalim yok mu?

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