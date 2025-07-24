Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 20:20
İki Kez İstifa Kuralı

İyi günler memurlukta iki kez istifa kuralı nasıl çalışıyor

İstifa edip aynı kadroya girmek için mi bu kural

Yoksa KPSS veya diğer memurluklara geçişte de engel mi teşekkür ederim iyi günler

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