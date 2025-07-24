Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


24 Temmuz 2025 20:37
Lojman Süresi
Bu süreyi doldurupta çıkmayan arkadaşların böyle bir hakkı var mı? Ya da bu konuda bir yaptırım var mı?

Bakımsız
Aday Memur
24 Temmuz 2025 20:50

Var. Sıra tahsisli 5 yıl sonra sırada bekleyen varsa 15 gün içinde çıkmak zorunda. Lojman büro gerekli tebliği yapar. Çıkmazsa zorla tahliye kararı valilikten olur ile alınır. Çilingir, hamaliye depo ücreti, kamera sigorta gibi işlemler önce destek hizmetlerinin bütçesinden karşılanarak çevik kuvvet olay yeri kamera görevlisinin de günlük iaşeleri çıkmayan arkadaşa ödetilir. Personel bu süreçteki tutumu inatlaşmaya giderse, uyulması gereken kanunlara uymamaktan idari soruşturma açılır.

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