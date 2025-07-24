Merkezi Atama

arkadaşlar puanlar biraz düşük kapatmış gibi diğer alımda da böyle kapatır mı yoksa yüksek puanlılar bu alımda başvuru yapmadı mı sizce?

arkadaşlar puanlar biraz düşük kapatmış gibi diğer alımda da böyle kapatır mı yoksa yüksek puanlılar bu alımda başvuru yapmadı mı sizce?