KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 21:24
Merkezi Atama
arkadaşlar puanlar biraz düşük kapatmış gibi diğer alımda da böyle kapatır mı yoksa yüksek puanlılar bu alımda başvuru yapmadı mı sizce?

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