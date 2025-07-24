Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 21:33
Ceza İnfaz Kurumu Çalışanları Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)

Ceza İnfaz Kurumunda sözleşmeli olarak çalışıpta kadroya geçenler, sözleşmeli personel olarak çalıştığı hizmet karşılığı fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) verilmiştir. Halen sözleşmeli personel olarak çalışanlarda bundan faydalanamıyor. Bakanlığa sorulduğunda sadece kadrolu personel olarak çalıştığınız günlere verileceği söylendi. Ben 5 sene sözleşmeli olarak çalışırken sanki cezaevinde değil de başka yerde mi çalıştım. Cezaevinde çalışılan her güne fiili hizmet zammı verilmelidir.

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