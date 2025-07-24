Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 21:38
Maaş farkı neden böyle

Maaş farkları da genel bütçeden karşılamıyor mu? Aynı ilin 5 ilçesi 5 gün önce yatırmış diğer ilçelerde daha ses seda yok. Bu genel bütçeyse o ilin tümüne gitmiyor mu para. Burada suistimali yapan mutemetler mi? Yoksa başka bir durum mu? Mesele fark miktarı değil ya da mutemetlere laf söylemek de değil, sadece mantık dışı bir durum yok mu?

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