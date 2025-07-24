Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2025 22:00
Hizmetiçi Eğitim Olmaması Rezaleti..

2023-2024 eğitim öğretim dönemi ve yaz dönemi boyunca onlarca hatta yüzlerce yüz yüze hizmetiçi eğitim oldu. Lakin 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ve bugün itibari yaz ayı dönemiyle asla hizmetiçi eğitim olmuyor . Öğretmenlerin kendini geliştirmesi için ve eğitim-öğretimin kalitesinin artması için hizmetiçi eğitim şarttır. Bir tarafı kırık basit basit özel şirketler bile 6 ayda bir personellerine hizmetiçi eğitim verirken yüzyüze Meb'in personellerine hizmetiçi eğitim yapmaması kamu tasarrufu yada öyle derse girmemeyle anlatılamaz . Eğitim kalitesinden tasarruf olmaz arkadaş! Ayrıca yaz ayında da açılmıyor yüz yüze hizmetiçi eğitim . Nedir bunun sebebi ?!

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidirBaşka kurumda çalışılan sürenin Uzman öğretmenlik için sayılmaması.Maaş farkları ne zaman yatar?Memur Sen toplu görüşme talepleri Memur-Sen'in Zam Talepleri Kabul Edilir Mi?Kadrolu memur akademiye giderken istifa etmek zorunda mı?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Yarı Zamanlı Çalışmaİstifa eden idareci olursa ikinci iller arası atamaya başvurabilir mi?Yolluk ne zaman yatar?

Sözlük

ne olacak şimdi 1 sevdaya dahil olan durumlar 1 höşmerim 1 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2 Şaka maka bu yazın aşırı sıcak olması 1 güne bir söz bırak 2 mutluluk veren kokular 1 hanım köylü 2 gülfeşan 5 uzaklaşma isteği 2

Son Haberler

Güneş 23 Temmuz'da adeta Türkiye'yi kavurduBahçe sulama kavgasında komşusunu öldürdüKonut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyorBeşiktaş ilk resmi maçında mağlupGölpazarı ve Mudurnu'daki yangınlar kontrol altına alındı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.