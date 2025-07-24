Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2025 22:04
İl dışı atamam yapıldı göreve başladım ancak müdür normu yanlış hesaplamis norm fazlasiyim

İl dışı atama İle atamam yapıldı yeni görevime başladım müdürden okul ile ilgili bilgi aldım. Bizim okullarin norm hesabına göre norm fazlası olduğumu anladım. Müdür senin gelmen bizim içinde supriz oldu dedi. İl dışı gittim norm fazlası oldum şimdi ben ne yapabilirim? Tüyü bitmemiş yetimin hakkından yolluk ödediler.


bahçesaray
Şef
24 Temmuz 2025 23:07
norm hesaplamalar kasımda, neye göre demiş, normu okul hesaplar MEM onaylar, müdür hata yapsa MEM yapmaz : bu işte bir yeniği var , biryere gitmeyin

spock
Genel Müdür
24 Temmuz 2025 23:08

Norm hesabı kasımda ve nisanda olur. Müdür normu tanımlar. İlçe ve/veya ile ona göre atama için kontenjan belirler.

Dolandırıcı bir müdüre rast gelmiş olma ihtimalin var. Ayık ol.

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