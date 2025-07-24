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Editörler : supporters.


24 Temmuz 2025 22:15
Ankara - Samsun Yolunda, Hızlı Tren Güzergahında 52 Dönüm Tek Tapu Satılık

Ankara-Çorum-Samsun Yolunda asfalt yola 400 metre cepheli 52 dönüm tek tapu tarla. Ankara-Samsun Hızlı tren hemen yanından geçecek.

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