Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2025 22:17
sendikacılık
arkadaşlar okullarda ve sosyal hayatta sendikacılık ile uğraşanlar antipatik oluyor. gereksiz bir iş. kimseye bir faydası yok. durduk yere millet sana cephe alıyor. biri sağcı diyor biri solcu diyor yok kominist diyor vs. sendikacılıkla uğraşmayın

mhmet22
Aday Memur
24 Temmuz 2025 22:26

tmm


spock
Genel Müdür
24 Temmuz 2025 23:07

En iyi sendika Harran-Sen


bahçesaray
Şef
24 Temmuz 2025 23:08
sen içme arap
Toplam 3 mesaj

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