arkadaşlar okullarda ve sosyal hayatta sendikacılık ile uğraşanlar antipatik oluyor. gereksiz bir iş. kimseye bir faydası yok. durduk yere millet sana cephe alıyor. biri sağcı diyor biri solcu diyor yok kominist diyor vs. sendikacılıkla uğraşmayın

arkadaşlar okullarda ve sosyal hayatta sendikacılık ile uğraşanlar antipatik oluyor. gereksiz bir iş. kimseye bir faydası yok. durduk yere millet sana cephe alıyor. biri sağcı diyor biri solcu diyor yok kominist diyor vs. sendikacılıkla uğraşmayın