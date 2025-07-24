Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 23:35
Yeni Personel Alımı Hk;

Yeni alınacak personel "peyder pey olacak şekilde 20 bin kişi" miş.

Çalışmakta olduğum kampüs cezaevinde minimum 1250 kişilik bir ikm ihtiyacı söz konusu.

Artık bu eksiklik gerek avukatların gerek t/h nin gerekse de ziyaretçilerin çok dikkatinde (bu durum artık sorun teşkil etmeye başladı ve herkesin en büyük umudu açıklanacak olan personel alım planı) sizin nazarınızda çalıştığınız kurumda (adliye, cezaevi vs) ihtiyaç var mı? Var ise ne kadar? 250 kişi ve üzeri ihtiyaç olanlar lütfen.

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