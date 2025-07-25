KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 00:26
Son Atama Göstermiştir ki İİBF'li Olmak Büyük Avantaj

81 puana bile atanıyoruz arkadaşlar. iyi ki okumuşum.

mühendisler 90+ puana doğuya atanırken biz 85 puana haritadan yer seçiyoruz.


sertaç96
Aday Memur
25 Temmuz 2025 00:28

mühendislerin sınavsız 2. üniversiteden iibf okuyup kamuya girme çabalarını takdir ediyorum. bu enflasyonda bu kiralarda evinden uzakta memur olmaktansa memleketinde kit memurluğu yapmak çok daha mantıklı katılıyorum.


Rüstem iibf
Aday Memur
25 Temmuz 2025 00:30

adamların hakkari'ye atandığı puanlar ile biz uzman yardımcılığı kadrolarına giriyoruz. büyük bir rekabet farkı var. katılıyorum


tempered
Aday Memur
25 Temmuz 2025 11:28

Düz memur olarak atanmakla mühendis olarak atanmak bir mi. Hukuk puanları da yüksektir çünkü genel olarak daha eğitim seviyesi yüksek kişiler atanmaya çalışır buralardan.


Firadoo
Aday Memur
25 Temmuz 2025 11:58

Kesinlikle haklısınız. Düz memur ile mühendis arasında ciddi fark var ama mühendise o maaş reva mı?

tempered, 2 gün önce

Düz memur olarak atanmakla mühendis olarak atanmak bir mi. Hukuk puanları da yüksektir çünkü genel olarak daha eğitim seviyesi yüksek kişiler atanmaya çalışır buralardan.


random1001
Kapalı
25 Temmuz 2025 14:49

adam atanamıyor. atansa düz memurluğu tercih etmez.

Firadoo, 2 gün önce

Kesinlikle haklısınız. Düz memur ile mühendis arasında ciddi fark var ama mühendise o maaş reva mı?


memuramamamur
Aday Memur
25 Temmuz 2025 16:06

eğitim seviyesi yüksek ne demek arkadaş sanki harvard okumuşlar. hani bilmesek üniversitelerde notlar ile geçmediklerini..kpss de ortak sınav sen 90 almışsın atıyorum ankara hukuk mezunusun herif aof okumuş ama 95 almış. 95 alan daha üstündür...

tempered, 2 gün önce

Düz memur olarak atanmakla mühendis olarak atanmak bir mi. Hukuk puanları da yüksektir çünkü genel olarak daha eğitim seviyesi yüksek kişiler atanmaya çalışır buralardan.


ozgur cakir
Aday Memur
25 Temmuz 2025 19:35

Bn atandim darısı sizinlerin başınıza


VHKİ-MEB
Şef
25 Temmuz 2025 19:57
Eferin

furkan yedek
Şef
25 Temmuz 2025 21:12
üstad hayırlı olsun neresi oldu
ozgur cakir, 2 gün önce

Bn atandim darısı sizinlerin başınıza


ozgur cakir
Aday Memur
27 Temmuz 2025 14:07

il özel idaresi hocam vaki

furkan yedek, 2 gün önce
üstad hayırlı olsun neresi oldu

the back of furkan
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 15:31

hayırlı olsun üstad

ozgur cakir, 7 saat önce

il özel idaresi hocam vaki


nzp17
27 Temmuz 2025 17:11
Nereye atandiniz hocam
ozgur cakir, 2 gün önce

Bn atandim darısı sizinlerin başınıza


radyolojitekniker
Aday Memur
27 Temmuz 2025 19:29

mühendisleri iibf ye yönlendiren bir grup tayfa var adam düz memur olarak atansa şuan alacağı maaş 50-55 bin arası orta seviyeli bir üniversiteden mezun makine elektrik elektronik vb mühendislik mezunları bu ücretin iki katını özel sektörde rahatlıkla kazanır nerden biliyorsun kardeşim diyorsanız bende Türkiyenin sayılı elektronik devlerinin birinin argesinde çalıştım mühendis adam düz memurlukta çürür geriye gider tatmin olmaz mutluda olmaz

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