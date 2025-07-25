KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 00:26
Son atama göstermiştir ki iibfli olmak büyük avantaj

81 puana bile atanıyoruz arkadaşlar. iyi ki okumuşum.

mühendisler 90+ puana doğuya atanırken biz 85 puana haritadan yer seçiyoruz.


sertaç96
Aday Memur
25 Temmuz 2025 00:28

mühendislerin sınavsız 2. üniversiteden iibf okuyup kamuya girme çabalarını takdir ediyorum. bu enflasyonda bu kiralarda evinden uzakta memur olmaktansa memleketinde kit memurluğu yapmak çok daha mantıklı katılıyorum.


Rüstem iibf
Aday Memur
25 Temmuz 2025 00:30

adamların hakkari'ye atandığı puanlar ile biz uzman yardımcılığı kadrolarına giriyoruz. büyük bir rekabet farkı var. katılıyorum

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