Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 01:19
Becayiş Hk.

Merhaba 657 kadrolu sağlık personeliyim. Aynı ünvan arkadaşım ile becayiş yapmak için 22 gün önce dilekçe verdik. hala cevaplanmadı, Normalde 15 gün içerisinde becayiş gerçekleşiyormuş.aynı durumu yaşayan var mı yada olumsuz olma ihtimali. Teşekkürler


derya.deniz.sen
Aday Memur
25 Temmuz 2025 01:22
il içi becayiş
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