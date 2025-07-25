Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2025 01:40
Bakanlığın İl İçi Sıralama Mantıksızlığı

İl içi atamada bakanlığın uyguladığı sıralama olayını mantıksız ve hukuksuz buluyorum.

İl içi atama ile atandım fakat eşim atanamayıp sıralamaya kaldı. Bakanlığın yayımladıgı sıralama yazısında ''İl içi atamada sıralamada olan okullar eş durumu tayinine açılmayacak.'' dendi. V e eş durumuna açılmadığı için ataması olmadı. il içi sıralamada 100,200 puanla atamlar yapılırken 400 puanla eş durumu tayınıne acılmayıp atama yapılmaması adaletsız ve hukuksuz bir uygulamadır.

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