Görevde Yükselme Sınavı Tercih Hakkında

Merhabalar ''Görevde Yükselme'' snavını kazandım. (İdari Şef) olarak tercih yapacağım.Bulunduğum kurumda (Orman İşletme Müdürlüğü) boş bir kadro var.Ben sadece bulunduğum kurumda görev yapmak istiyorumve tercihlerde yalnızca orayı yazacağım.Ancak benim yerime daha yüksek puanlı biri gelirse ve atanırsa sorum şu ki;

-Beni başka bir boş yere mi atama yaparlar,

-Atama hakkımdan vazgeçebilirmiyim,

-(İdari Şeflik) kadrosundan vazgeçme hakkım ve olduğum yerde kalma hakkım var mı.

Çünkü tercihler 11.08.2025 e kadar genel müdürlüğe bildirilmesi gerekiyor.

Atama hakkından vazgeçme tarihi ise 05.08.2025.

Tercihleri bildirsem atama hakkından vazgeçemem.

Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.