Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2025 03:20
lojman hakkı

mrb sözleşmeliyim bulunduğum ilçede orman bölge müdürlüğünün lojmanları var.Lojmanda kalabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı 3+1 Sözleşmeli Kamuda çalışan eş mazereBir bakanlıkta memur olarak çalışırken sonradan başka bir üniversite bitirip tekrar KPSS'ye girmedenÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)

Sözlük

sevdaya dahil olan durumlar 1 Insana en iyi gelen şeyler 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 2 höşmerim 1 o gün bugündür 1 şu an çalan şarkı 1 memurlarnette üyeliği olan tanıdıklarımızı görmek 1 mutluluk veren kokular 1 hanım köylü 2 gülfeşan 5

Son Haberler

Aile Birliği Gerekçesiyle Nakil Reddedildi, Karar Hak İhlali SayıldıVade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!Zekat vermenin en kolay yoluGüneş 23 Temmuz'da adeta Türkiye'yi kavurduBahçe sulama kavgasında komşusunu öldürdü

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.