Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılığı

Merhabalar hocalarım, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının gün içerisindeki görevleri nelerdir? Diğer idareciler gibi 8-5 mantığıyla mı çalışır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve tavsiyeleriniz nelerdir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Merhabalar hocalarım, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının gün içerisindeki görevleri nelerdir? Diğer idareciler gibi 8-5 mantığıyla mı çalışır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve tavsiyeleriniz nelerdir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.