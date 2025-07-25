Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2025 10:08
Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılığı
Merhabalar hocalarım, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının gün içerisindeki görevleri nelerdir? Diğer idareciler gibi 8-5 mantığıyla mı çalışır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve tavsiyeleriniz nelerdir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

mazıke
Şef
25 Temmuz 2025 10:22
çetrefilli iş. ihale uzmanı ol. gecesi gündüzü olmaz.
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