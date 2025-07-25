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Editörler : cihan27E.Kayı Han
Toplu Sözleşmede Üzerinde En Çok Durulacak Konu Sizce Hangisidir?
Ağustos ayında toplu sözleşme yapılacak olup üzerinde en çok tartışılacak konu hangisi olur?
Ağustos ayında toplu sözleşme yapılacak olup üzerinde en çok tartışılacak konu hangisi olur?
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