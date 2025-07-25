Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2025 10:14

Toplu Sözleşmede Üzerinde En Çok Durulacak Konu Sizce Hangisidir?
Ağustos ayında toplu sözleşme yapılacak olup üzerinde en çok tartışılacak konu hangisi olur?

Bu ankete 1 saat 17 dakikada, 6 kişi oy kullandı

Ağustos ayında toplu sözleşme yapılacak olup üzerinde en çok tartışılacak konu hangisi olur?

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