İl özel idare

Merhaba arkadaşlar İl özel idaresine anbar memuru olarak atandım. Çalışma şartları ve maaşla ilgili bilgisi olan var mı?

Merhaba arkadaşlar İl özel idaresine anbar memuru olarak atandım. Çalışma şartları ve maaşla ilgili bilgisi olan var mı?