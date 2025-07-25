KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 10:19
İl özel idare
Merhaba arkadaşlar İl özel idaresine anbar memuru olarak atandım. Çalışma şartları ve maaşla ilgili bilgisi olan var mı?

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