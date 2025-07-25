KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2025 10:51
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Esenlikler herkese, ben Makine Mühendisi bölümünden uzman yardımcılığı kadrosuna başvuru yapacağım da. Acaba mülakatlarda düz tabanlık gibi askeriyede engel olan sıkıntılar bu ilan için de geçerli mi, bir bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi?

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