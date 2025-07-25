Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2025 11:43
Maaş Promosyonu Haczi (2025) - Vakıfbank Otomatik Tahsilat

Selamlar, benzer durum yaşayanlara danışmak istiyorum.

Durumum şöyle;

Maaş bankamız vakıfbank, öncesinde vakıfbanka borcum varken hesaba yatan tüm paralara anında el koyuyordu, hatta yaklaşık 10 saniyelik bir süre içerisinde başka hesaba aktarabilirsen kurtabiliyordun. (2022 promosyonda denenmiştir)

Şimdi ise 2025 yılındayız ve Vakıfbank'a olan borcum bitti ama diğer bankalara olan icralarım başladı(maaşın 1/4 ü kesilecek, bir duyuma göre tamamını kesebilirler diyorlarda bu bana biraz saçma geliyor)

Merak Ettiklerim:

1-Maaş promosyonu bu şartlarda haczedilir mi?

2-Vakıfbank, borç bitmiş olsa bilr otomatik trigger sistemiyle yine bu promosyon çekilebilir mi? Çekilip farklı bankaya gönderilebilir mi?

3-Diğer bankaların icrası, bu prosmoyon parası için bloke koyabilir mi?

4-Promosyonu kurtarmak için maaş hesabını değiştirmek veya bankaya dilekçe vermek gerekir mi? (Bunu mutemet kabul edebilir mi veya farklı bir Vakıf hesabına)

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum, selametle.

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