Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 12:02
Anestezi Teknikerleri Acil Girişinde Triyaj Yapabilir mi?

Anestezi teknikerlerinin kanayan yaralarından en önemlisi başka birimlerde çalıştırlmasıdır. hastanemizde 5 anestezi teknikeri arkadaş var ve cerrah olmadığı için vaka olmuyor... 2 senedir bu şekilde.. Yönetim en azından acil de triyaj yaptırmak istiyor.. gelen hastalarda sıkıntılı hastaları kaçırmamak ve bekletmemek için triyajı şuan hemşirelere yaptırıyorlar.. ama eleman yetersiz olduğu için her gün 1 anestezi teknikerini triyaja vermek istiyorlar. ama teknikerler doğal olarak görev tanımlaırnda olmadığı için orada çalışmak istemiyorlar. hukuki boyutu nedir ?


DevletinAmelesii
Aday Memur
25 Temmuz 2025 12:17

her gelene kırmızıya ver. ne anlarım ben acil gibi geldi dersin :)

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