Allah için bilen yokmu?

Aynı durumu yaşayıp mezun olan devrelerim var. bu konudan dolayı bir problem yaşamazssın. başka bir sıkıntı çıkar elerler onu sende bende bilemem

Aynı durumu yaşayıp mezun olan devrelerim var. bu konudan dolayı bir problem yaşamazssın. başka bir sıkıntı çıkar elerler onu sende bende bilemem