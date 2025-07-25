Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Temmuz 2025 12:03
Allah için bilen yokmu?

Merhaba ben 30. Dönem pomemi kazanmıştım intibak eğitimi bitirdim daha sonra okula kesin kaydımı yaptım okula kesin kaydımı yaptıktan sonra başka bir kurumu kazanmışım daha sonra ailemle istişare ederek POMEM okulundan kendi isteğimle ayrıldım şimdi ise 32. Dönem POMEM okulunu kazandım ancak benim korkum daha önce kendi isteğimle bıraktıgım için bir sorun olur mu dönem sonu sınavından bu sebeple elerler mi benim gibi POMEM okulunu kendi isteğiyle bırakıp ta tekrardan başka bir dönemi kazanıp mezun olup polis olan veya bu şekilde tanıdığı olan varmı teşekkürler.


Turan6
Aday Memur
25 Temmuz 2025 12:13
Aynı durumu yaşayıp mezun olan devrelerim var. bu konudan dolayı bir problem yaşamazssın. başka bir sıkıntı çıkar elerler onu sende bende bilemem

Srkan112
Şef
25 Temmuz 2025 12:21
Elemezler kardeşim merak etme. Bende iki kez kazandım gitmedim,farklı olarak kayıt yapmamıştım ama. Atanamadım bir türlü Üçüncü kez kazanınca mecbur kayıt yaptım bitirdim görevdeyim

Redsf18
Aday Memur
25 Temmuz 2025 13:14

Elemezler zaten bi 10 seneye polis olan da bakamayacaklar


Kanunyönetme
Aday Memur
25 Temmuz 2025 13:20

Yani abi ben kayıt yaptırdım tek farkı bu ama işte ess nin neden elediginide bilemiyoruz ya ondan

Srkan112, 1 saat önce
Elemezler kardeşim merak etme. Bende iki kez kazandım gitmedim,farklı olarak kayıt yapmamıştım ama. Atanamadım bir türlü Üçüncü kez kazanınca mecbur kayıt yaptım bitirdim görevdeyim
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