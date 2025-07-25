Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Temmuz 2025 12:38
Yeni mezunalr

Yeni mezun arkadaşlarin başlaması ne zaman acaba Eylül ayında mi baslayacak acaba bu konuda bilgisi olan varsa bilgilendirir de sevinirim


Solotürk0123
Aday Memur
25 Temmuz 2025 13:23
Ne yapacan iş mi yukleyecen arkadaslara gelir gelmez
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