Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2025 12:59
399'dan diğer kit kurumlarına geçiş

Merhabalar,

Tarım işletmeleri genel müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. 4 yılımı tamamladım. 399 a tabi başka hangi kit kurumlarına geçiş yapabilirim veya yapabilir miyim? Tercihim İstanbul'da olan kurumlar olacak?

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