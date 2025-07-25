Pomem 33. Dönem Alımı

Arkadaşlar merhaba bu dönem ki gibi önlisans alanın da bir alım sayısı olursa tahmi olarak puan skalası kaça kadar düşebilir ? Bu sene ki bilgiye göre 69,9 da kapatmış

Arkadaşlar merhaba bu dönem ki gibi önlisans alanın da bir alım sayısı olursa tahmi olarak puan skalası kaça kadar düşebilir ? Bu sene ki bilgiye göre 69,9 da kapatmış