KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Temmuz 2025 14:58
Pomem 33. Dönem Alımı
Arkadaşlar merhaba bu dönem ki gibi önlisans alanın da bir alım sayısı olursa tahmi olarak puan skalası kaça kadar düşebilir ? Bu sene ki bilgiye göre 69,9 da kapatmış

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