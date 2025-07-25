KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 15:17
İkinci üniversite olarak en mantıklı İİBF

Fizik Tedavi mezunuyum ama Aile bakanlığına düz memur olarak atandım. İkinci üniversite olarak bir bölüm yazıp daha iyi bir kuruma geçmek istiyorum. Sizce hangi bölüm ve hangi kurum ya da bakanlık daha iyi olabilir?

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