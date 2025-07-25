Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2025 15:43
657 4b arşiv araştırması sırasında merkezi atamayla 399 yerleşmek

Sevgili arkadaşlar durum şudur:

Bir ay evvel bir üniversitenin kendi açtığı 657 4b lisans mezunu büro personeli ilanına başvurdum ve yedeğe düştüm.

Birkaç gün evvel asıl kazanan gitmediği için sıra bana geldi ve 22 temmuzda evraklarımı teslim ettim. Arşiv araştırması başladı.

24 temmuzda ise malumunuz ösym kpss merkezi yerleştirme açıklandı. 399'lu bir KİT'e sözleşmeli personel statüsünde memur ünvanıyla yerleştim.

Ben şu anki duruma göre KİT'te göreve başlamak istiyorum. Üstelik merkezi atama olduğu için yedeğim yok ve gitmediğimde kul hakkına girmek gibi bir durum söz konusu. Üniversite büro personeli alımında ise gitmediğim taktirde yedeğim var yani hak gasbı olmayacaktır.

Sorum şu: 657 4b' li üniversite sözleşmeli büro personeli kadrosuna evrak teslim etmiş olmama rağmen işe gitmez, sözleşme imzalamaz isem bir yaptırımla karşılaşır mıyım? 399 KİT'te işe başlamaya engel bir durum var mıdır?

Merkezi atamanın olduğu şu dönemde birçok kişinin faydalanacağını umduğum bir konu olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınız ve eleştirileriniz için şimdiden teşekkürler.


kitbm
Aday Memur
25 Temmuz 2025 15:52

Evrakları daha yeni vermişsiniz üniye.

Arayıp veya gidip feragat dilekçesini verin.


furyschopen
Daire Başkanı
25 Temmuz 2025 16:01
hiçbir şey olmaz merak etme.
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