KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Temmuz 2025 15:57
Pomem ve jandarma subaylığa gircem dikiş izim var bilen varsa bakabilir mi ?

10 Yıl önce düştüm ameliyat oldum 7 cm dikiş izi kaldı ama bana bir engeli yok iz dışında tam dirsekte kalıyor polislik veya jandarma subaylıkta ne gibi bir sonuç alırım deneyimli abilerim varsa yardımcı olursa sevinirim.

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