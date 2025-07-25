Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 16:29
Ekip portal ve 2025 Haziran iller arası kura basvurusu

Kolay gelsin bu sabah ekip portalda 2025 Haziran kura başvurum görünüyordu şu anda göremiyorum nedeni konusunda bilgisi olan varmı acaba

Çok Yazılan Konular

Çalışma Sandalyem KırıldıYarı Zamanlı ÇalışmaSağlık Mazereti KomisyonuEkip Portalİstifa Sonrası KuraLisanslı Ebeler, Hemşireler Ve Sağlık Lisansiyerlerinin Haklı TalepleriÜnvan Değişikliği-Tıbbi SekreterlikHemsirelik Ünvan Değişikliğiİki Kez İstifa KuralıToplu görüşme talepleri

Sözlük

anasayfa 1 orman yangını 3 sevdaya dahil olan durumlar 1 küs kalamamak 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 2 Sevgiliye hitap performansları 3 evlilik teklifini bayanın yapması 3 günün filmi 1 ne olacak şimdi 3 höşmerim 1

Son Haberler

Çiftçilere 827 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacakTermometrelerin 50 dereceyi gördüğü ilçede sokaklar boşaldıDolar 40,55 TL'ye yükseldiEPDK, 2 yıl süren tahkim davasını kazandıVade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.