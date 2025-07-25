Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2025 16:46
Okul müdürü rotasyon

06.09.2022 de okul müdürü olarak atandım,bu sene sonunda yani 2025_2026 dönemi sonunda mı ilk dördüm doluyor,yoksa 2026_2027 dönemi sonunda mı ilk dördüm doluyor.Saygılar.


özTÜRK12
Memur
25 Temmuz 2025 17:21
01/09/2022 yürürlüğe gelecek meslek kanuna göre dört ders yılı esas alınır 2026 gibi duruyor sizinki hoca
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