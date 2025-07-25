Okul müdürünün 4 yıllık görev süresi hesabı nasıl olur?

Kanun açık 4 ders yılı oldu,yönetmelikle artı 4 uzatma süreci değişebilir Örneğin Yönetici atama yönetmeliğine 4 ders yılı görev süresi dolan Yönetici istemesi halinde 4 ders yıllığına daha ÖNCELİKLİ olarak atanır gibi bir madde olursa 4 ders yılı daha uzar

Kanun açık 4 ders yılı oldu,yönetmelikle artı 4 uzatma süreci değişebilir Örneğin Yönetici atama yönetmeliğine 4 ders yılı görev süresi dolan Yönetici istemesi halinde 4 ders yıllığına daha ÖNCELİKLİ olarak atanır gibi bir madde olursa 4 ders yılı daha uzar