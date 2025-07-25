Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2025 16:46
Okul müdürünün 4 yıllık görev süresi hesabı nasıl olur?

06.09.2022 de okul müdürü olarak atandım,bu sene sonunda yani 2025_2026 dönemi sonunda mı ilk dördüm doluyor,yoksa 2026_2027 dönemi sonunda mı ilk dördüm doluyor.Saygılar.


özTÜRK12
Memur
25 Temmuz 2025 17:21
01/09/2022 yürürlüğe gelecek meslek kanuna göre dört ders yılı esas alınır 2026 gibi duruyor sizinki hoca

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2025 00:20

2022-2023-1

2023-2024-2

2024-2025-3

2025-2026-4


seherinvakti
Aday Memur
26 Temmuz 2025 09:09

Ders yılı uygulaması" ÖMK'ya göre 01/09/2025


özTÜRK12
Memur
26 Temmuz 2025 12:51
tarihi yanlış yazmışım kastım o tarihti 01/09/2025

kayserili380383
Aday Memur
26 Temmuz 2025 13:04
Kanun açık 4 ders yılı oldu,yönetmelikle artı 4 uzatma süreci değişebilir Örneğin Yönetici atama yönetmeliğine 4 ders yılı görev süresi dolan Yönetici istemesi halinde 4 ders yıllığına daha ÖNCELİKLİ olarak atanır gibi bir madde olursa 4 ders yılı daha uzar

kayserili380383
Aday Memur
26 Temmuz 2025 13:10
Kendi kurumuna öncelikli olarak atanır gibi bir yönetmelik değişikliği olabilir/olmaya da bilir. Yönetici atama yer değiştirme yönetmeliği kanununa göre değiştirilecek bekleyip göreceğiz.

MüallimNaci
Şube Müdürü
26 Temmuz 2025 13:30
Okul idarecileri daha önce rotasyona uğradıkları okullara atanabilmalidir. Yönetmelikte bu yönde de bir değişiklik yapılmalı.

seherinvakti
Aday Memur
26 Temmuz 2025 14:52

06.09.2022 de başladığım için ömk da dört ders yilı ibaresi var ders yılı Eylül 1 itibariyle başlar


B.01
Aday Memur
26 Temmuz 2025 16:37

Eğitim Öğretim Yılı 1 Eylülde başlar. Ders yılı derslerin başladığı tarih 8 Eylül 2025 başlayacak bu


B.01
Aday Memur
26 Temmuz 2025 16:39

8 Eylül 2022 den sonra başlayanların 5 yıla uzar. Öncesinde başlayanların 2026 haziranda bitecek. ÖM


metal3
Aday Memur
26 Temmuz 2025 18:03
1 Eylül den önce göreve başlayanların durumu nedir

özTÜRK12
Memur
26 Temmuz 2025 18:37
2026
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